Прокуратура выявила 2 км бесхозных газопроводов в селе Вежарий Ингушетии

Отмечается, что до настоящего времени не поставлены на баланс органом местного самоуправления газопроводы протяженностью более 2 тыс. метров на территории сельского поселения Вежарий Малгобекского района по улицам Майская, Советская и Шоссейная.

Фактически за объектами никто не следит, соответственно нарушаются права неопределенного круга лиц на защиту их жизни и здоровья вследствие аварийных ситуаций. Также это сказывается на оказание коммунальных услуг.

Малгобекский городской суд по иску прокуратуры обязал администрацию села зарегистрировать право собственности на газопроводы.