Прокуратура

Прокуратура выявила 2 км бесхозных газопроводов в селе Вежарий Ингушетии

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Малгобекская городская прокуратура при проверке соблюдения законодательства в сфере ЖКХ выявила бесхозные газопроводы, сообщили «Ингушетии» в региональном надзорном ведомстве.

Отмечается, что до настоящего времени не поставлены на баланс органом местного самоуправления газопроводы протяженностью более 2 тыс. метров на территории сельского поселения Вежарий Малгобекского района по улицам Майская, Советская и Шоссейная.

Фактически за объектами никто не следит, соответственно нарушаются права неопределенного круга лиц на защиту их жизни и здоровья вследствие аварийных ситуаций. Также это сказывается на оказание коммунальных услуг.

Малгобекский городской суд по иску прокуратуры обязал администрацию села зарегистрировать право собственности на газопроводы.

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