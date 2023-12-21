Прокуратура выявила 2 км бесхозных газопроводов в селе Вежарий Ингушетии
Малгобекская городская прокуратура при проверке соблюдения законодательства в сфере ЖКХ выявила бесхозные газопроводы, сообщили «Ингушетии» в региональном надзорном ведомстве.
Отмечается, что до настоящего времени не поставлены на баланс органом местного самоуправления газопроводы протяженностью более 2 тыс. метров на территории сельского поселения Вежарий Малгобекского района по улицам Майская, Советская и Шоссейная.
Фактически за объектами никто не следит, соответственно нарушаются права неопределенного круга лиц на защиту их жизни и здоровья вследствие аварийных ситуаций. Также это сказывается на оказание коммунальных услуг.
Малгобекский городской суд по иску прокуратуры обязал администрацию села зарегистрировать право собственности на газопроводы.