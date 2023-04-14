Пожар

Прокуратурой Ингушетии проводится проверка после пожара в торговом комплексе

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Начата проверка после пожара в торговом комплексе в городе Сунжа в четверг вечером, сообщает пресс-служба прокуратуры Ингушетии.

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Сунженского района Руслан Евлоев.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, соблюдение требований о пожарной безопасности, законодательства об охране труда, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц», — отметили в надзорном ведомстве.

Как ранее информировала «Ингушетия», пожар произошел на третьем этаже магазина. По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить замыкание электропроводки.

На месте инцидента работали 12 пожарных и несколько единиц спецтехники. Погибших и пострадавших нет.

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