Прокуратурой Ингушетии проводится проверка после пожара в торговом комплексе

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Сунженского района Руслан Евлоев.

«В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, соблюдение требований о пожарной безопасности, законодательства об охране труда, а также дана правовая оценка действиям ответственных лиц», — отметили в надзорном ведомстве.

Как ранее информировала «Ингушетия», пожар произошел на третьем этаже магазина. По предварительным данным, причиной возгорания могло послужить замыкание электропроводки.

На месте инцидента работали 12 пожарных и несколько единиц спецтехники. Погибших и пострадавших нет.