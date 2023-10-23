Пропавшую 28-летнюю девушку из Ингушетии нашли в Санкт-Петербурге
Правоохранители установили местонахождение пропавшей без вести 28-летней жительницы Назрани. Девушку обнаружили в Санкт-Петербурге, сообщили газете «Ингушетия» в воскресенье, 22 октября, в региональном МВД.
«Правоохранительные органы установили местонахождение находящейся в федеральном розыске в качестве пропавшей без вести 28-летней местной жительницы», — рассказал собеседник.
По его словам, девушка заявила, что не желает сообщать сведения о себе своим родственникам, отметив, что в отношении неё противоправные действия не совершались.