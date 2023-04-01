Безопасность

Противопаводковая расчистка русла реки Сунжа проводится в Ингушетии

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Противопаводковая расчистка русла реки Сунжа проводится министерством автомобильных дорог Ингушетии.

Начаты работы по очистке подмостовых зон он нанесенных корчей и мусора в Сунженском районе региона, для предупреждения аварийных ситуаций и предотвращения возможного подтопления прилегающих населенных пунктов во время паводков, сообщается в Телеграм-канале ведомства.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», подготовку к паводкам и пожароопасному сезону обсудили 30 марта в Магасе на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Было отмечено, что паводкоопасный период в республике наступает во второй половине мая и достигает пика в начале июня, с началом выпадения ливневых осадков и повышения температурного режима в горах.

По данным МЧС по республике, при наихудшем сценарии в зону затопления могут попасть четыре населенных пункта: города Карабулак и Сунжа, села Троицкое и Тамариани. Также в результате ливневых дождей из-за отсутствия и загрязнения ливневой канализации возможно частичное подтопление Магаса и Назрани.

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