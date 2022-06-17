Путин отметил Ингушетию в числе регионов, добившихся прогресса в рейтинге инвестклимата

«Безусловно, большая роль в создании современной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам. На площадке Петербургского форума традиционно отмечаю те субъекты федерации, которые добились значимого прогресса в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который ведет Агентство стратегических инициатив», — сказал Путин.

Здесь, по его словам, есть изменения в первой тройке. К Москве и Татарстану, которые продолжают лидировать, в этом году присоединилась Московская область. За год она поднялась с восьмого места в лидеры, в тройку. В лидерах рейтинга также Тульская, Нижегородская, Тюменская, Новгородская, Сахалинская области, Санкт-Петербург и Башкортостан.

«Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим прогрессом: это Курганская область — рост на 36 позиций, Пермский и Алтайский край — рост на 26 позиций, Ингушетия — на 24 позиции, и Ивановская область, которая поднялась на 17 позиций. Я хочу поблагодарить и поздравить наших коллег в регионах за эту работу», — отметил Президент России.

Также глава государства заявил, что в зоне особого внимания федерального правительства, региональных, муниципальных команд должна быть поддержка деловых инициатив граждан в малых городах и отдельных населенных пунктах, отдаленных районах.

В том числе речь идет о создании востребованного программного обеспечения, о продаже экологически чистых продуктов, товаров собственного производства по всей стране через отечественные интернет-площадки.

Напомним, XXV Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема мероприятия в этом году: «Новый мир — новые возможности».