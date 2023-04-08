Инвестиционный форум

Пять проектов представит Ингушетия на первой Кавказской инвестиционной выставке на 14,5 млрд руб.

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Пять прорывных проектов представить Ингушетия на первой Кавказской инвестиционной выставке, которая состоится выставочном центре «МинводыЭкспо» с 3 по 4 мая, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Речь идет о второй очереди агрокомплекса «Сунжа», в рамках которой на территории предприятия появится новый тепличный комплекс и подстанция высокого класса напряжения «Тихая». Далее — развитие всесезонного курорта «Армхи» в горном Джейрахском районе, реализация первого инвестпроекта по развитию солнечной генерации группы компаний «Хэвел», совместный проект участников кластера алюминиевой промышленности региона по производству литейной оснастки для изготовления алюминиевых слитков и индустриальный парк «Джейрах».

«У нашей республики большой потенциал развития в разных отраслях, приоритетными, в рамках модели экономического развития региона, нами выделены пять прорывных проектов в сфере АПК, туризма, промышленности и зеленой энергетики на общую сумму около 14,5 млрд рублей», — отметил Глава региона Махмуд-Али Калиматов.

Реализация этих проектов, по его словам, позволит региону укрепить экономику, снизить уровень продовольственной зависимости и увеличить поступления в бюджет.

Участие в выставке, демонстрация достижений и планов, знакомство с потенциалом других регионов позволит Ингушетии получить новый опыт, обозначить проблемные и потенциальные стороны развития экономики, считает руководитель субъекта, который возглавит делегацию республики на форуме.

В пресс-службе напомнили, что модель социально-экономического развития региона была разработана после Дней региона в Совете Федерации в ноябре 2021 года. Ее реализация предполагает открытие новых предприятий и создание 15 тыс. рабочих мест.

Генеральным партнером первой Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах выступает единый институт развития «Кавказ. РФ». Будут проведены три панельные сессии, посвященные поиску новых ниш для инвестиций, трендам в сфере туризма и особенностям рынка труда макрорегиона.

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