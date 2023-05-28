Штраф

Работник карьероуправления Ингушетии оштрафован за присвоение денег предприятия

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Работник карьероуправления Ингушетии оштрафован на 100 тыс. рублей за присвоение денег предприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Отмечается, что главный механик ГУП «Ингушское карьерное управление», являясь материально-ответственным лицом, получал в бухгалтерии предприятия денежные средства на приобретение материалов и запасных частей для нужд спецтехники.

Однако часть денег мужчина присваивал, предоставляя авансовые отчеты, содержащие подложные сведения в виде завышенной стоимости приобретенных автозапчастей. Таким образом, он причинил предприятию ущерб на сумму около 70 тыс. рублей.

Приговором Карабулакского районного суда ему с учетом добровольного возмещения причиненного предприятию ущерба назначено наказание в виде штрафа.

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