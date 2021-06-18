Работники культуры Ингушетии отмечены государственными наградами

Заместитель министра культуры Айна Ильясова награждена памятной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» за активное участие в патриотическом воспитании граждан и решении социально-экономических проблем ветеранов ВОВ.

Орденом Республики Ингушетия «За заслуги» награждены директор Малгобекского культурно-досугового центра Магометгирей Газдиев и артист Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия» Адам Имагожев.

Народным артистом Ингушетии стал артист балета высшей категории Государственного ансамбля народного танца «Ингушетия» Адам Плиев, звание «Заслуженный артист Республики Ингушетия» присвоено солистке госфилармонии Мадине Горчхановой (Суммая).

Звание «Народный художник Республики Ингушетия» присвоено художнику-монументалисту, председателю регионального отделения Союза художников России Зелимхану Полонкоеву. Народным писателем Ингушетии стал член Союза писателей России Абас Матиев.

Директор Назрановской детской художественной школы Лидифа Мержоева награждена почетной грамотой Президента России.

Вручил награды деятелям культуры и искусства Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на торжественной церемонии, которая состоялась в зале славы республиканской администрации.