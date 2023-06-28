Ранее судимый подрядчик подозревается в хищении 15 млн руб. при строительстве ДОУ в Ингушетии

«Установлено, что ранее судимый по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) мужчина похитил денежные средства при строительстве детсада на 220 мест в прибрежно-парковой зоне Магаса», — сказал представитель пресс-службы.

По версии полиции, хищение на сумму свыше 15 млн рублей фигурант, будучи руководителем строительной организации, осуществил путем внесения ложных сведений в акты о приемке выполненных работ.

Дело расследуют по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество).