Ранее судимый подрядчик подозревается в хищении 15 млн руб. при строительстве ДОУ в Ингушетии
Полиция возбудила уголовное дело в отношении застройщика по подозрению в крупном мошенничестве, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.
«Установлено, что ранее судимый по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) мужчина похитил денежные средства при строительстве детсада на 220 мест в прибрежно-парковой зоне Магаса», — сказал представитель пресс-службы.
По версии полиции, хищение на сумму свыше 15 млн рублей фигурант, будучи руководителем строительной организации, осуществил путем внесения ложных сведений в акты о приемке выполненных работ.
Дело расследуют по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество).