Приговор

Ранивший из ружья четырех односельчан житель Ингушетии приговорен к 8,5 годам тюрьмы

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В умышленном причинении тяжкого вреда здоровью четырем односельчанам признан виновным 38-летний житель региона, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Судом установлено, что мужчина в сентябре 2021 года в ореховой роще на окраине сельского поселения Гази-Юрт Назрановского района из-за ранее сложившихся неприязненных отношений из охотничьего ружья произвел 13 выстрелов в представителей одной семьи. Им были причинены ранения нижних конечностей.

Также осужденный выстрелил в автомобиль Kia Spectra, принадлежащий одному из потерпевших, причинив ущерб на сумму более 11 тыс. рублей.

Назрановский районный суд с учетом наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка, приговорил фигуранта к 8,5 годам колонии строгого режима.

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