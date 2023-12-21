Ранивший из ружья четырех односельчан житель Ингушетии приговорен к 8,5 годам тюрьмы

Судом установлено, что мужчина в сентябре 2021 года в ореховой роще на окраине сельского поселения Гази-Юрт Назрановского района из-за ранее сложившихся неприязненных отношений из охотничьего ружья произвел 13 выстрелов в представителей одной семьи. Им были причинены ранения нижних конечностей.

Также осужденный выстрелил в автомобиль Kia Spectra, принадлежащий одному из потерпевших, причинив ущерб на сумму более 11 тыс. рублей.

Назрановский районный суд с учетом наличия на иждивении несовершеннолетнего ребенка, приговорил фигуранта к 8,5 годам колонии строгого режима.