Расчетом «Ярсов» на параде Победы в Москве командовал уроженец Ингушетии Магомед Цуров

Парадный расчет 54-й гвардейской ракетной дивизии войск стратегического назначения, базируется в городе Тейково Ивановской области.

«В парадном расчете сегодня в строю внуки и правнуки. Победы тех героев, которые в свое время нам даровали победу, благополучие и мир нашей стране», — рассказал ГТРК Иваново Магомед Цуров, заместитель командира 773-го ракетного полка перед тем, как отравиться на подмосковный полигон Алабино.

Как отмечается на официальном сайте закрытого административно-территориального образование Сибирский Алтайского края, где ранее служил Цуров, он родился во Владикавказе, в 13 лет определился с будущей профессией. В 2010 году со второй попытки поступил в Ростовский военный университет ракетных войск стратегического назначения имени Неделина. За годы учебы будущий офицер приобрел ценный опыт работы в команде.

В материале рассказывается, как целеустремленный молодой человек делал карьеру военного, упорно добиваясь лучших показателей на смотрах-конкурсах.

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