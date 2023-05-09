Парад

Расчетом «Ярсов» на параде Победы в Москве командовал уроженец Ингушетии Магомед Цуров

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Магомед Цуров

Расчетом «Ярсов» — ядерными ракетами сдерживания, на параде Победы в Москве командовал уроженец Ингушетии, выпускник военной академии РВСН Магомед Цуров.

Парадный расчет 54-й гвардейской ракетной дивизии войск стратегического назначения, базируется в городе Тейково Ивановской области.

«В парадном расчете сегодня в строю внуки и правнуки. Победы тех героев, которые в свое время нам даровали победу, благополучие и мир нашей стране», — рассказал ГТРК Иваново Магомед Цуров, заместитель командира 773-го ракетного полка перед тем, как отравиться на подмосковный полигон Алабино.

Как отмечается на официальном сайте закрытого административно-территориального образование Сибирский Алтайского края, где ранее служил Цуров, он родился во Владикавказе, в 13 лет определился с будущей профессией. В 2010 году со второй попытки поступил в Ростовский военный университет ракетных войск стратегического назначения имени Неделина. За годы учебы будущий офицер приобрел ценный опыт работы в команде.

В материале рассказывается, как целеустремленный молодой человек делал карьеру военного, упорно добиваясь лучших показателей на смотрах-конкурсах.

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