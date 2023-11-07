Разыскиваемого за тяжкое преступление жителя Армении задержали правоохранители Ингушетии

«Сотрудники управления уголовного розыска задержали в Краснодаре, на проспекте Чекистов 36-летнего гражданина Армении, находящегося с 25 октября прошлого года в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере)», — сказал собеседник издания.

Он отметил, что фигуранту инкриминируется получение у знакомого крупной суммы денег под предлогом покупки в Армении автомобиля Mercedes-Benz с последующей доставкой в Россию и передачей покупателю. Ни машины, ни денег тот так и не дождался.

Задержанный доставлен в отдел полиции Прикубанского округа УВД по Краснодару, где от него получено объяснение и обязательство о явке. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Максимальный размер наиболее строгого вида наказания за вменяемое ему деяние составляет лишение свободы на срок до 6 лет.