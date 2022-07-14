РДНТ Ингушетии представил статью об исчислении времени по лунно-солнечному календарю у ингушей

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Байали Хайров — методист сектора нематериального культурного наследия республиканского Дома народного творчества Ингушетии имени Клавдии Евлоевой, опубликовал работу «К проблеме исчисления времени по лунно-солнечному календарю у ингушей», сообщила пресс-служба учреждения.

В 2021 году на своем официальном сайте Дом народного творчества впервые представил электронную версию ингушского календаря «Гӏалгӏай ханорг». Информацию для него сотрудники РДНТ собирали из всех доступных источников, включая работы местных этнографов. Полученные данные были обработаны и систематизированы.

Ингушский календарь стал для многих источником полезной и интересной информации. Например, сегодня мало кто знает названия месяцев на родном языке, а заглянув на сайт РДНТ, можно не только узнать названия, но и этимологию каждого слова — откуда и как произошло то или иное название.

«Нужно отметить, что ингушский календарь тесно связан с хозяйственной деятельностью, и, безусловно, это нашло отражение в наименованиях месяцев и праздников», — писал в своем вводном слове заслуженный работник культуры Ингушетии Ильяс Евлоев.

«Работа над данной темой не ограничилась составлением электронной версии ингушского календаря. Методист Байали Хайров изучил тему исчисления по лунно-солнечному календарю у ингушей, вследствие чего была написана работа, с которой можно познакомиться на нашем сайте в разделе «Нематериальное культурное наследие ингушей», — рассказала газете «Ингушетия» заместитель директора ГКУ «РДНТ имени К. А. Евлоевой» Марем Котиева.

Ссылка на статью http://folklor-ri. ru/nasledie/4-ischislenie-vremen...».

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