Реанимация четырех простаивающих предприятий планируется в Ингушетии до конца года

Речь идет о государственном унитарном предприятии «Кавдоломит», кирпичном заводе «Гиперпресс», керамзитовом заводе и газотурбинной электростанции.

Как сообщил Главе региона Махмуд-Али Калиматову руководитель министерства промышленности и цифрового развития Бадме Дорждиев, ведутся поиски инвесторов, которые смогут использовать промышленные площадки для перезапуска или новых производств. Как это было ранее с площадями Назрановского завода электродвигателей малой мощности, где создана и успешно функционирует обувная фабрика.

Министр отметил, что по «Кавдоломиту», который простаивает уже несколько лет, уже найдено решение. В горном районе, где и располагается предприятие, ведется работа по созданию индустриального парка «Джейрах» площадью 31 га по добыче и переработке доломита. Планируется, что ГУП будет включен в него и получит вторую жизнь.

Завод «Гиперпресс» располагается в предгорном селе Галашки. Предприятие было построено еще в 2009 году, как первое производство в регионе прессованного кирпича. Позже оно было закрыто из-за нерентабельности.

«Минимущество Ингушетии проводит работу по подготовке договора оценки имущества кирпичного завода для последующей приватизации. Планируется проведение торгов на право заключения договора аренды имущества. Кроме того, нами сейчас ведется поиск инвестора для реанимации предприятия, на базе которого есть возможность организовать производство кирпича, блоков, тротуарной, керамической плитки. Рядом с заводом находятся залежи ракушника — сырья для производства данной продукции», — сказал Дорджиев.

Керамзитовый завод в Карабулаке является объектом незавершенного строительства, возводить его начали еще в далеком 2003 году, но полноценно запустить предприятие так и не удалось. На данный момент Минимущество Ингушетии проводит работу

по подготовке договора оценки имущества завода для последующей приватизации, а после уже будут проведены торги на право заключения договора аренды имущества.

По словам министра, сложнее ситуация с недостроенной газотурбинной электростанцией, которая располагается на промышленно-инвестиционной площадке Карабулака. Сейчас предприятие состоит из 12 объектов незавершенного строительства и забора из железобетонных плит, расположенных на земельном участке площадью 56 тыс. кв. метров. Ведомством планируется реализация имущества электростанции на торгах с привлечением частного инвестора и перезапуск предприятия со сменой профиля деятельности.

Глава Ингушетии считает, что у республики большой промышленный потенциал, много предприятий, которые можно реанимировать и сделать рентабельными и востребованными. Но для этого необходимо проводить работу по созданию благоприятного климата для инвесторов.

«У нас действуют налоговые преференции и иные меры поддержки, которые, я считаю, необходимо регулярно обновлять, дорабатывать и расширять, чтобы идти в ногу со временем и нынешними потребностями рынка», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

Напомним, что с 2020 года в Ингушетии были перезапущены пять предприятий. Это — инвестиционный проект по созданию обувного, чулочно-носочного и картонажного производств «Фелидже Пэллэ», швейное производство «4БРА» с глубокой модернизацией, технопарк «Сердало» по производству энергосберегающего осветительного оборудования, комбинат детского питания и фабрика по производству картонажных изделий.