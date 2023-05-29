Ребенок и взрослый пострадали в Ингушетии после хлопка газа
Ребенок и взрослый пострадали в результате хлопка газа без последующего возгорания в частном жилом доме в сельском поселении Яндаре Назрановского района Ингушетии.
Пострадавшие с ожогами различной степени доставлены в ИРКБ в городе Назрани, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по региону.
Сообщение о ЧП поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по республике сегодня в 07:32 мск.
Зафиксировано частичное повреждение домовладения, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, говорится в релизе.