Ребенок и взрослый пострадали в Ингушетии после хлопка газа

Пострадавшие с ожогами различной степени доставлены в ИРКБ в городе Назрани, сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по региону.

Сообщение о ЧП поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС по республике сегодня в 07:32 мск.

Зафиксировано частичное повреждение домовладения, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, говорится в релизе.