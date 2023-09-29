Рецидивиста из Ингушетии осудили за кражу телефонов
Суд в Ингушетии приговорил ранее судимого 29-летнего жителя сельского поселения Яндаре Назрановского района к 3,5 годам лишения свободы за кражу мобильных телефонов, сообщили в региональной прокуратуре.
«Мужчина в прошлом году приобрел в рассрочку два мобильных телефона в магазине «Мобилэнд». Деньгу предпринимателю не вернул, причинив владельцу магазина ущерб на сумму около 33 тыс. рублей», — рассказал собеседник.
По его словам, фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК России (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
Отмечается, что Карабулакский районный суд отменил предыдущий приговор об условном осуждении обвиняемого и по совокупности приговоров назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.