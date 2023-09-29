Мошенничество

Рецидивиста из Ингушетии осудили за кражу телефонов

0

Суд в Ингушетии приговорил ранее судимого 29-летнего жителя сельского поселения Яндаре Назрановского района к 3,5 годам лишения свободы за кражу мобильных телефонов, сообщили в региональной прокуратуре.

«Мужчина в прошлом году приобрел в рассрочку два мобильных телефона в магазине «Мобилэнд». Деньгу предпринимателю не вернул, причинив владельцу магазина ущерб на сумму около 33 тыс. рублей», — рассказал собеседник.

По его словам, фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК России (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Отмечается, что Карабулакский районный суд отменил предыдущий приговор об условном осуждении обвиняемого и по совокупности приговоров назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Россети» направили 3 млрд рублей на выполнение ремонтной программы на Северном Кавказе в 2023 году
В Ингушетии прокуратура помогла студентам вернуть пенсию по потере кормильца
Жители части Назрани останутся без света из-за ремонтных работ
Ингушский филиал фонда «Защитники Отечества» отправил в санаторий участника СВО
Сборная Ингушетии по вольной борьбе принимает участие во всероссийских соревнованиях в Дагестане
УПЧ в Ингушетии предложил нормативно закрепить технологии изготовления национального костюма
Ибрагим Евлоев из Ингушетии стал бронзовым призером чемпионата России по тхэквондо
Дело о мошенничестве на 11 млн руб. при покупке кукурузы завели в Ингушетии
Сотрудник управления Росгвардии по Ингушетии призвал школьников изучать историю Отчества
За хранение пистолета и героина осужден житель Ингушетии
Юнармейцы Ингушетии провели субботник на территории памятников погибшим воинам

Главное

Яндекс.Метрика

 