Рецидивиста из Ингушетии осудили за кражу телефонов

«Мужчина в прошлом году приобрел в рассрочку два мобильных телефона в магазине «Мобилэнд». Деньгу предпринимателю не вернул, причинив владельцу магазина ущерб на сумму около 33 тыс. рублей», — рассказал собеседник.

По его словам, фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК России (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Отмечается, что Карабулакский районный суд отменил предыдущий приговор об условном осуждении обвиняемого и по совокупности приговоров назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.