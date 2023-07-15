Реестр недобросовестных подрядчиков создадут власти Магаса из-за свалок строительного мусора

Отмечается, что в ходе мониторинга социальных сетей были выявлены нарушения, связанные с твердыми бытовыми отходами. Сотрудники профильных отделов администрации по поручению главы города Зайта Орцханова провели инспекцию на данном участке, который находится по проспекту Идриса Зязикова.

«Была выявлена стихийная свалка ТБО во дворе жилищного комплекса. Кроме того, в городе было обнаружено еще несколько несанкционированных мусорных свалок. Администрация города вынесла предупреждение подрядчику о введении штрафных санкций в случае невыполнения требований по санитарному состоянию двора. Жителям рекомендовано создать ТСЖ, что позволит самостоятельно и оперативно решать все проблемы», — сказали в мэрии.

Администрация муниципалитета также предупреждает подрядчиков, которые систематически нарушают строительные нормы при возведении МКД, не соблюдают правила безопасности и обращения с твердыми бытовыми отходами о том, что в ближайшее время будет создан реестр недобросовестных строительных фирм, а мэрия города будет рекомендовать не заключать договора купли-продажи с ними.