Река Сунжа в Ингушетии не вышла из берегов после обильных осадков

Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, в результате подъема уровня воды в Сунже, смыта временная переправа в городе Карабулаке по улице Промысловая, где идет реконструкция моста.

На месте побывал исполняющий обязанности премьер-министра Ингушетии Магомед Евлоев, там же находятся представители экстренных служб и местного самоуправления.

Как ранее информировала «Ингушетия», накануне уровень реки Сунжа приблизился к критической отметке.

В городе Сунже из-за ливней подтоплены частные дома и магазины, но эвакуировать людей не пришлось.

Отдел гражданской обороны и чрезвычайной ситуации администрации города и экстренные службы муниципалитета работают в режиме повышенной готовности из-за сложной обстановки.

Отметим, что на Северном Кавказе почти месяц не прекращаются дожди. Ранее в чрезвычайном ведомстве предупредили, что 19-20 июня местами в Ингушетии ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду.