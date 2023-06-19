Стихия

Река Сунжа в Ингушетии не вышла из берегов после обильных осадков

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Река Сунжа в Ингушетии не вышла из берегов после обильных осадков, паводковая обстановка под контролем.

Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, в результате подъема уровня воды в Сунже, смыта временная переправа в городе Карабулаке по улице Промысловая, где идет реконструкция моста.

На месте побывал исполняющий обязанности премьер-министра Ингушетии Магомед Евлоев, там же находятся представители экстренных служб и местного самоуправления.

Как ранее информировала «Ингушетия», накануне уровень реки Сунжа приблизился к критической отметке.

В городе Сунже из-за ливней подтоплены частные дома и магазины, но эвакуировать людей не пришлось.

Отдел гражданской обороны и чрезвычайной ситуации администрации города и экстренные службы муниципалитета работают в режиме повышенной готовности из-за сложной обстановки.

Отметим, что на Северном Кавказе почти месяц не прекращаются дожди. Ранее в чрезвычайном ведомстве предупредили, что 19-20 июня местами в Ингушетии ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду.

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