Ремонт разрушенного непогодой моста в Карабулаке Ингушетии завершится в ближайшие дни

По информации пресс-службы министерства автомобильных дорог республики, в связи с неблагоприятными погодными условиями и праздничными выходными сроки завершения работ немного сдвинулись. Временный мост будет введен в эксплуатацию в течение 3-4 дней.

Работы находятся на личном контроле руководителя Минавтодора Батыра Хаматханова, отметили в ведомстве.

Напомним, 13 дней назад непогода стала причиной мощного наводнения в регионе. Пострадали несколько населенных пунктов, были подтоплены частные дома. В Карабулаке напором воды 18 июня снесло временный объездной мост через реку Сунжа, расположенный на улице Промысловой.