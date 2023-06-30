Ремонт

Ремонт разрушенного непогодой моста в Карабулаке Ингушетии завершится в ближайшие дни

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Ремонт разрушенного непогодой временного моста в городе Карабулаке Ингушетии завершится в ближайшие дни.

По информации пресс-службы министерства автомобильных дорог республики, в связи с неблагоприятными погодными условиями и праздничными выходными сроки завершения работ немного сдвинулись. Временный мост будет введен в эксплуатацию в течение 3-4 дней.

Работы находятся на личном контроле руководителя Минавтодора Батыра Хаматханова, отметили в ведомстве.

Напомним, 13 дней назад непогода стала причиной мощного наводнения в регионе. Пострадали несколько населенных пунктов, были подтоплены частные дома. В Карабулаке напором воды 18 июня снесло временный объездной мост через реку Сунжа, расположенный на улице Промысловой.

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