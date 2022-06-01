Родные и близкие встретили в аэропорту «Магас» оправданного судом Египта ингушского студента

Накануне газета «Ингушетия» информировала, что задержанный четыре года назад в Каире Дзейтов, как сообщили в консульском отделе посольства России в Египте, благополучно отправлен в Москву после того, как 23 мая египетский суд оправдал его.

Все эти четыре года молодой человек 1997 года рождения провел в столичной тюрьме по подозрению в шпионаже и экстремизме, однако никаких официальных обвинений ему предъявлено не было.

Ранее уполномоченный по правам человека в республике Ибрагим Цечоев рассказал газете «Ингушетия», что оправдание Дзейтова судом стало возможным, благодаря кропотливой работе и прямому участию в его судьбе Главы региона, МИД, посольства России в Египте, уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой.