Родственники пропавших студентов из Ингушетии заплатят миллион рублей за сведения о них

По словам заявителей, пропали сыновья Умарбека Гандалоева, который работает хирургом в малгобекской больнице.

«Мы знаем, что они могли сойти с автобуса в сельском поселении Троицкое. В случае, если кто-то сообщит об этом информацию, мы выплатим 1 млн рублей», — сказали Гандалоевы.

Отмечается, что сообщить о местонахождении братьев можно по номерам: + 7 (928) 798-57-57, +7 (928) 096-91-43.

Ранее в соцсетях делала обращение мать пропавших Гандалоевых. Женщина также просила сообщить любую информацию о ее сыновых.

Напомним, Рамазан и Малик Гандалоевы, а также их друг Арсен Гаммадов выехали из Астрахани в Назрань 27 февраля. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.