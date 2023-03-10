Розыск

Родственники пропавших студентов из Ингушетии заплатят миллион рублей за сведения о них

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Братья Гандалоевы. Рамазан (слева) и Малик (справа)

Родные пропавших студентов-медиков из Ингушетии братьев Малика и Рамазана Гандалоевых пообещали вознаграждение в размере 1 млн рублей за информацию об их местонахождении. Об этом родные сообщили в соцсетях.

По словам заявителей, пропали сыновья Умарбека Гандалоева, который работает хирургом в малгобекской больнице.

«Мы знаем, что они могли сойти с автобуса в сельском поселении Троицкое. В случае, если кто-то сообщит об этом информацию, мы выплатим 1 млн рублей», — сказали Гандалоевы.

Отмечается, что сообщить о местонахождении братьев можно по номерам: + 7 (928) 798-57-57, +7 (928) 096-91-43.

Ранее в соцсетях делала обращение мать пропавших Гандалоевых. Женщина также просила сообщить любую информацию о ее сыновых.

Напомним, Рамазан и Малик Гандалоевы, а также их друг Арсен Гаммадов выехали из Астрахани в Назрань 27 февраля. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.

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