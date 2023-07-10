Росагролизинг готов поддержать ингушских сельхозтоваропроизводителей

Как сообщили в Минсельхозе Ингушетии, акция распространяется на трактора марок «Кировец», РСМ, «Беларус», БТЗ, КЭМЗ, «Агромаш».

В рамках этого для тракторов российского производства предусмотрены следующие условия: выгодные цены на тракторы, первоначальный взнос 0% на все трактора, срок лизинга до 7 лет, отсрочка платежа по основному долгу до сентября 2024 года (при выборе аннуитетного графика платежей).

Для тракторов белорусского производства предусмотрены следующие условия: первоначальный взнос от 0% — только Росагролизинг, срок лизинга до 5 лет. Отмечается, что по условиям программ субсидирования приобретения белорусской техники отсрочка не предусмотрена.