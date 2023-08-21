Росгвардейцы Ингушетии пресекли нарушения общественного порядка

«В Назрани росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, обратили внимание на гражданина, выражающегося нецензурной бранью и демонстрирующего признаки алкогольного опьянения. В Карабулаке сотрудники отделения вневедомственной охраны, патрулируя по установленному маршруту, получили сигнал от коллег из правоохранительных органов. Незамедлительно прибыв к обозначенному месту, они оказали содействие в задержании правонарушителя, находящегося в нетрезвом состоянии», — сообщили газете «Ингушетия» в управлении войск национальной гвардии по республике.

Отмечается, что о обоих случая задержанные для дальнейшего разбирательства были переданы сотрудникам полиции.