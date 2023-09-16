Росгвардейцы Ингушетии рассказали школьникам о сущности терроризма
В рамках Всероссийской акции «Мы против террора» сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Ингушетии и Назрановского полка ведомства провели для учеников второй школы войск национальной гвардии круглый стол по вопросам профилактики идеологии терроризма.
Правоохранители напомнили ребятам о правилах безопасного поведения в общественных местах и действиях в случае обнаружения подозрительных предметов, разъяснили алгоритмы действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Росгвардейцы рассказали о террористических и экстремистских проявлениях, существующих в современном мире, и об угрозе, которую они несут для общества. Память жертв терактов собравшиеся почтили минутой молчания.
Школьники, в свою очередь, задали интересующие их вопросы и в завершение прошли тест для закрепления полученных знаний.