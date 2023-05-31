Росгвардейцы Ингушетии завоевали золотые медали на чемпионате мира по пауэрлифтингу

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Сотрудники управления Росгвардии по Ингушетии завоевали золотые медали на Всемирном чемпионате WORLD GRAND PRIX CHAMPIONSHIP по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, строгому подъему на бицепс и силовым видам спорта по версиям WPA/AWPA/WAO.

В соревнованиях в Геленджике приняли участие около 500 спортсменов из разных стран мира. По результатам выполненных упражнений ингушские росгвардейцы одержали уверенные победы в своих весовых категориях.

Так, старший сержант полиции Аслан Газиков стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в личном и в абсолютном зачете, выполнив норматив мастера спорта международного класса и параллельно установив мировой рекорд. Старший лейтенант полиции Исропил Даурбеков в свою очередь стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в личном зачете и установил рекорд Европы, выполнив норматив мастера спорта международного класса, а старший сержант полиции Рустам Кукурхоев стал чемпионом мира и выполнил нормативы мастера спорта.

 

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