Росгвардейцы Ингушетии завоевали золотые медали на чемпионате мира по пауэрлифтингу

В соревнованиях в Геленджике приняли участие около 500 спортсменов из разных стран мира. По результатам выполненных упражнений ингушские росгвардейцы одержали уверенные победы в своих весовых категориях.

Так, старший сержант полиции Аслан Газиков стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в личном и в абсолютном зачете, выполнив норматив мастера спорта международного класса и параллельно установив мировой рекорд. Старший лейтенант полиции Исропил Даурбеков в свою очередь стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в личном зачете и установил рекорд Европы, выполнив норматив мастера спорта международного класса, а старший сержант полиции Рустам Кукурхоев стал чемпионом мира и выполнил нормативы мастера спорта.