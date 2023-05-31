Росгвардейцы Ингушетии завоевали золотые медали на чемпионате мира по пауэрлифтингу
Сотрудники управления Росгвардии по Ингушетии завоевали золотые медали на Всемирном чемпионате WORLD GRAND PRIX CHAMPIONSHIP по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, строгому подъему на бицепс и силовым видам спорта по версиям WPA/AWPA/WAO.
В соревнованиях в Геленджике приняли участие около 500 спортсменов из разных стран мира. По результатам выполненных упражнений ингушские росгвардейцы одержали уверенные победы в своих весовых категориях.
Так, старший сержант полиции Аслан Газиков стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в личном и в абсолютном зачете, выполнив норматив мастера спорта международного класса и параллельно установив мировой рекорд. Старший лейтенант полиции Исропил Даурбеков в свою очередь стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в личном зачете и установил рекорд Европы, выполнив норматив мастера спорта международного класса, а старший сержант полиции Рустам Кукурхоев стал чемпионом мира и выполнил нормативы мастера спорта.