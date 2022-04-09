Россельхозбанк в Ингушетии начал прием заявок на ипотеку с господдержкой

«Подать заявку на льготную ипотеку можно как дистанционно, так и в офисе банка. При этом по программе «Детская ипотека» РСХБ продолжает работу на действующих условиях. По этой программе также действует специальное предложение «Счастливое время» до 30 июня при наличии личного страхования и после государственной регистрации права на жильё ипотеку можно получить под 5%», — говорится в сообщении.

В соответствии с постановлением правительства России, максимальный размер кредита в Ингушетии увеличен с 3 млн до 6 млн рублей. Ставка по ипотеке с господдержкой составит 12%. Банк начнет выдачи с момента вступления постановления в законную силу.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.