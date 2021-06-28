Руководитель Казначейства России Артюхин прибыл в Ингушетию с рабочим визитом

«Премьер-министр Ингушетии Владимир Сластенин и руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, прибывший в республику с рабочей поездкой, в ходе прошедшей встречи обсудили вопросы казначейского обслуживания, исполнения бюджета субъекта в условиях мер бюджетного принуждения. Также в диалоге были затронуты темы санкционирования кассовых выплат из регионального бюджета, осуществления контроля над соблюдением законодательства в сфере госзакупок, использования информационных систем», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Роман Артюхин сообщил о готовности ведомства оказать правительству республики содействие в указанных вопросах. Владимир Сластенин в свою очередь отметил результаты мероприятий, направленных на соблюдение органами публичной власти финансовой дисциплины.

«Мы сократили долговые обязательства, усилили вертикаль управления казначейскими средствами. При всем этом нам оказывает помощь и поддержку Казначейство России — наша совместная работа направлена на укрепление финансовой дисциплины и устойчивости бюджета Ингушетии», — приводит пресс-служба слова премьера.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2020 года власти Ингушетии смогли сократить государственный долг республики почти на 40% — с 3,3 млрд до 2 млрд рублей.

Также в том же году премьер-министр России Михаил Мишустин поручил властям Ингушетии и Магаданской области заключить соглашения с Минфином России о мерах по восстановлению платежеспособности. После ряд СМИ назвали Ингушетию «банкротом», попавшим под внешнее управление.

Однако власти региона сообщили, что с поддержкой федерального центра Ингушетия выйдет из перечня регионов, которые являются неплатежеспособными. Было отмечено, что бюджет региона находится в штатном режиме.