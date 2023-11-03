Руководитель Миннаца Ингушетии Руслан Мизиев участвует во Всероссийском форуме «Народы России»

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, во главу угла форума поставлено обсуждение и поиск решений актуальных задач государственной национальной политики, повышение эффективности и профессиональных компетенций государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и представителей общественных организаций в сфере межнациональных отношений.

«На полях форума мы посетим пленарные заседания, семинары и «круглые столы» с участием руководителей Домов дружбы, Домов национальностей и этнокультурных организаций», — подчеркнул Руслан Мизиев.