Форум

Руководитель Миннаца Ингушетии Руслан Мизиев участвует во Всероссийском форуме «Народы России»

0

Министр по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии участвует в IV Всероссийском форуме «Народы России» — «Национальная политика: современный этап» в столице России, созванный Федеральным агентством по делам национальностей.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Миннаце республики, во главу угла форума поставлено обсуждение и поиск решений актуальных задач государственной национальной политики, повышение эффективности и профессиональных компетенций государственных гражданских служащих, муниципальных служащих и представителей общественных организаций в сфере межнациональных отношений.

«На полях форума мы посетим пленарные заседания, семинары и «круглые столы» с участием руководителей Домов дружбы, Домов национальностей и этнокультурных организаций», — подчеркнул Руслан Мизиев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии завершился турнир по боксу памяти погибших в ходе СВО
Пять радиостанций холдинга Krutoy Media заработают в Ингушетии
В Ингушском госуниверситете прошел турнир по баскетболу ко Дню народного единства
Ингушские программисты вышли в финал чемпионата России по спортивному программированию
Жители отдаленных сел Сунженского района Ингушетии на сходе обсудили актуальные вопросы
В Ингушетии эвакуируют с горы пострадавшего альпиниста
В Ингушетии оказали продуктовую помощь семьям участников СВО
Ингушетия подготовила площадку к открытию международной выставки-форума «Россия»
В Ингушетии реконструировали ЛЭП для надежного электроснабжения отдаленного села
Глава Ингушетии принял участие в акции «Большой этнографический диктант»
В Ингушетии до конца года завершится строительство нового корпуса Дома ветеранов

Главное

Яндекс.Метрика

 