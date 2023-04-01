Руководитель МВД по Ингушетии отчитался перед региональным парламентом

В своем докладе Коробкин отметил, что оперативная ситуация оставалась контролируемой. Правоохранительная работа велась в тесном взаимодействии с органами власти и силовыми структурами региона.

По его словам, существенно сократилось количество преступлений в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, грабежей, краж, хищений путем присвоения или растраты. В 2022 году не зарегистрировано фактов бандитизма, терроризма, и посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. На 38,6% увеличилась раскрываемость преступлений, совершенных с использованием Интернета, а также преступлений, относящихся к категории «прошлых лет». Раскрываемость грабежей составила 66,7%, а взяточничеств, вымогательств — 100%.

Между тем, количество зарегистрированных преступлений в прошлом году возросло на 6,2%. К ним относятся, связанные с наркотиками и незаконным оборотом оружия.



Тревожной остается ситуация на дорогах. Зарегистрировано 217 ДТП, в том числе с участием несовершеннолетних, в которых погибли 57 и получили ранения различной степени тяжести З37 человек.

После доклада, Коробкин ответил на вопросы депутатов. В частности, были затронуты вопросы противодействия распространению наркотических и психотропных веществ, деятельности полиции по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства, борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями.

Парламентарии приняли к сведению отчет о результатах деятельности МВД за 2022 год и соответствующее постановление с рекомендациями, сообщает пресс-служба Народного собрания республики.