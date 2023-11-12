Руководитель поискового отряда «Малгобек» встретился со школьниками в ЦКР Магаса
В центре культурного развития столицы республики состоялась встреча школьников с руководителем поискового отряда «Малгобек» Бесланом Дзейтовым, сообщили газете «Ингушетия» в министерстве культуры по региону.
Мероприятие проходило в рамках выставки экспонатов музея боевой и трудовой славы Малгобека, организованной в целях военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
Беслан Дзейтов рассказал о деятельности поисковиков, отметив важность сохранения исторической памяти. Также он подчеркнул, что готов к совместной работе и обмену информацией со всеми, кто интересуются работой, проводимой для увековечения подвигов предков.
Напомним, что региональная общественная организация «Поисковый отряд «Малгобек» ведет свою работу с 2010 года. За период своей деятельности он поднял из окопов и огневых точек останки десятков погибших бойцов в ходе Малгобекской оборонительной операции, которые были захоронены в торжественной обстановке с воинскими почестями.