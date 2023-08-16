Руководителю хоккейного центра в Ингушетии грозит срок за кражу из собственной кассы
Руководитель республиканского хоккейного центра подозревается в хищении почти 50 тыс. рублей, выделенных на нужды учреждения. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.
«Установлено, что руководитель ГБУ «Республиканский хоккейный центр» присвоил 49,9 тыс. рублей, полученные под отчет в кассе на закупку средств и оказание услуг для нужд учреждения», — сказал собеседник.
По его словам, в действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК России (присвоение или растрата). На данный момент проводится проверка.
За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.