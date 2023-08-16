Мошенничество

Руководителю хоккейного центра в Ингушетии грозит срок за кражу из собственной кассы

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Руководитель республиканского хоккейного центра подозревается в хищении почти 50 тыс. рублей, выделенных на нужды учреждения. Мужчине грозит до 6 лет тюрьмы, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«Установлено, что руководитель ГБУ «Республиканский хоккейный центр» присвоил 49,9 тыс. рублей, полученные под отчет в кассе на закупку средств и оказание услуг для нужд учреждения», — сказал собеседник.

По его словам, в действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК России (присвоение или растрата). На данный момент проводится проверка.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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