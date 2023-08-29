Руководство полпредства Ингушетии в СЗФО приняло участие в этнографическом фестивале

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко особо отметил важность сохранения и укрепления межнационального и межконфессионального согласия и мира между всеми народами России.

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