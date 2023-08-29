Руководство полпредства Ингушетии в СЗФО приняло участие в этнографическом фестивале
Руководство полпредства Ингушетии в Северо-Западном федеральном округе приняло участие в межрегиональном этнографическом фестивале народов.
Как сообщили в Миннаце республики, на масштабном мероприятии представители всех коренных народов округа показали приглашенным и гостям свою культуру, обычаи и традиции, передаваемые из поколения к поколению.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко особо отметил важность сохранения и укрепления межнационального и межконфессионального согласия и мира между всеми народами России.
В ходе беседы представителей Ингушетии с председателем Комитета по делам национальной политики правительства Санкт-Петербурга Олегом Капитановым достигнута договорённость о совместной плодотворной работе.