Фестиваль

Руководство полпредства Ингушетии в СЗФО приняло участие в этнографическом фестивале

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Руководство полпредства Ингушетии в Северо-Западном федеральном округе приняло участие в межрегиональном этнографическом фестивале народов.

Как сообщили в Миннаце республики, на масштабном мероприятии представители всех коренных народов округа показали приглашенным и гостям свою культуру, обычаи и традиции, передаваемые из поколения к поколению.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко особо отметил важность сохранения и укрепления межнационального и межконфессионального согласия и мира между всеми народами России.

В ходе беседы представителей Ингушетии с председателем Комитета по делам национальной политики правительства Санкт-Петербурга Олегом Капитановым достигнута договорённость о совместной плодотворной работе.

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