Рейд

Ряд должников выявили судебные приставы и правоохранители Ингушетии в ходе рейда

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Ряд должников выявили судебные приставы Ингушетии и сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейда на посту «Аэропорт «Магас» в Сунженском районе республики.

«С использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» из общего потока машин выявлены автовладельцы, у которых имеются долги по различным категориям исполнительных производств, находящихся на исполнении в территориальном УФССП», — отметили в пресс-службе ведомства.

По 11 исполнительным производствам на месте через мобильное приложение Единого портала государственных услуг произведена оплата административных штрафов на сумму 50 тыс. рублей, еще по двум предприниматели обязались в течение дня погасить налоговую задолженность в размере порядка 45 тыс. руб.

Помимо этого, судебные приставы выявили должника «Ингушэнерго», который также обязался оплатить долг 50 тыс. рублей до истечения суток.

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