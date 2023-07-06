Ряд должников выявили судебные приставы и правоохранители Ингушетии в ходе рейда
Ряд должников выявили судебные приставы Ингушетии и сотрудники Госавтоинспекции в ходе рейда на посту «Аэропорт «Магас» в Сунженском районе республики.
«С использованием аппаратно-программного комплекса «Дорожный пристав» из общего потока машин выявлены автовладельцы, у которых имеются долги по различным категориям исполнительных производств, находящихся на исполнении в территориальном УФССП», — отметили в пресс-службе ведомства.
По 11 исполнительным производствам на месте через мобильное приложение Единого портала государственных услуг произведена оплата административных штрафов на сумму 50 тыс. рублей, еще по двум предприниматели обязались в течение дня погасить налоговую задолженность в размере порядка 45 тыс. руб.
Помимо этого, судебные приставы выявили должника «Ингушэнерго», который также обязался оплатить долг 50 тыс. рублей до истечения суток.