Ряд мероприятий запланирован в день Ингушетии на выставке-форуме «Россия»

Церемония открытия дня региона в зоне культурных проектов состоится в 11 часов. Затем во втором малом конференц-зале пройдет круглый стол «Ингушетия — путешествие на родину башен», с участием известных спикеров — ученых, историков, представителей власти и бизнеса.

В 13 часов на стенде республики пройдет экскурсия и розыгрыш туристических путевок, а также сувенирной продукции.

Также можно принять участие в мастер-классах по игре на национальных народных инструментах, войлочному ковроделию, ингушскому танцу и вокалу. Солисты государственного ансамбля народного танца «Ингушетия» исполнят лирический танец «Встреча у родника».

В 15:00 мск желающих ждет мастер-класс по барельефному ремеслу. После на главной сцене начнется концертная программа.

Кроме того, во втором малом конференц-зале будут проведены образовательные лекции «Река времени: исторический портрет Ингушетии» и «Этнокультурное достояние народов России: традиции и обычаи ингушей».

«У гостей будет возможность познакомиться и пообщаться с известными историками, учеными, общественными и политическими деятелями, представителями бизнеса и власти», — отметили в правительстве Ингушетии.