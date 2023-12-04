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Ряд мероприятий запланирован в день Ингушетии на выставке-форуме «Россия»

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Правительство приглашает всех желающих на день республики, в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ. 8 декабря в павильоне номер 75 запланировано проведение ряда мероприятий, сообщили газете «Ингушетия» в региональном кабинете министров.

Церемония открытия дня региона в зоне культурных проектов состоится в 11 часов. Затем во втором малом конференц-зале пройдет круглый стол «Ингушетия — путешествие на родину башен», с участием известных спикеров — ученых, историков, представителей власти и бизнеса.

В 13 часов на стенде республики пройдет экскурсия и розыгрыш туристических путевок, а также сувенирной продукции.

Также можно принять участие в мастер-классах по игре на национальных народных инструментах, войлочному ковроделию, ингушскому танцу и вокалу. Солисты государственного ансамбля народного танца «Ингушетия» исполнят лирический танец «Встреча у родника».

В 15:00 мск желающих ждет мастер-класс по барельефному ремеслу. После на главной сцене начнется концертная программа.

Кроме того, во втором малом конференц-зале будут проведены образовательные лекции «Река времени: исторический портрет Ингушетии» и «Этнокультурное достояние народов России: традиции и обычаи ингушей».

«У гостей будет возможность познакомиться и пообщаться с известными историками, учеными, общественными и политическими деятелями, представителями бизнеса и власти», — отметили в правительстве Ингушетии.

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