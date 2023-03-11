РЖД приглашает совершить увлекательный круиз на поезде «Жемчужина Кавказа»

«Кавказ — это прежде всего люди, а потом уже невероятно красивая величественная природа. Это край гостеприимства и радушия: народы Кавказа тысячелетиями встречают гостей с открытой душой и горячим сердцем, передавая эту традицию от отца к сыну», — отмечается на сайте РЖД.

В компании напомнили, что «Жемчужина Кавказа» — это семидневное железнодорожное путешествие на комфортном круизном поезде, специально разработанный холдингом «РЖД» и уже неоднократно опробованный маршрут. В летнем сезоне 2021 года этот туристический проект настолько понравился его участникам, что получил премию «Сделано в России», учрежденную при поддержке Ростуризма.

Этот год станет для поезда третьим сезоном. По результатам обратной связи от туристов скорректирован маршрут, пассажиры-туристы по выбору могут посетить Ингушетию и Северную Осетию, увеличено время пребывания в Дагестане.

Расписание поезда разработано таким образом, чтобы день туристы посвящали экскурсиям, а ночь проводили в поезде, используя его вместо гостиницы.