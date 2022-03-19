Индексация

С 1 апреля в России социальные пенсии проиндексируют на 8,6%

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Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 8,6% с 1 апреля, это затронет порядка 4 млн россиян, сообщается на сайте Минтруда России.

Для индексации из федерального бюджета будет направлено 33,7 млрд рублей.

«С учетом принятых в 2021 году решений Президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%», — говорится в сообщении.

В Минтруда напомнили, что получатели социальных пенсий — это граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

Кроме того, ранее в соответствии с поручением президента председатель правительства России поручил Минтруду и Минфину проработать параметры дополнительного увеличения социальных выплат, включая пенсии и пособия.

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