С беженцами из Палестины встретился Глава Ингушетии 

«Обсудил с ними их нужды и постарался выслушать каждого, кто хотел высказаться. Матери, безусловно, переживают, в первую очередь, о своих детях. Некоторые из них попросили меня сделать все возможное, чтобы студенты могли продолжить обучение, но уже в нашем университете. Сказал им, что сделать это реально, однако необходимо будет проработать юридическую сторону вопроса. Правительству поручил изучить этот вопрос», — отметил Махмуд-Али Алиматов.

«Искренне рад, что люди, вынужденно покинувшие свою родную страну, решили жить дальше, улыбаться, учиться и верить в лучшее. Это сложно, но сделать такой шаг сейчас крайне важно», — подчеркнул он.

Глава Ингушетии отметил, что без Президента России Владимира Путина оказать помощь вряд ли бы получилось у властей региона.

«Именно благодаря нашему главе государства, Россия заняла позицию сочувствия и поддержки палестинцам. Более того, мы не только оказываем гуманитарную помощь, но и открыли свои двери для беженцев из Палестины. Понимаем, что их ноша тяжела, но мы все вместе стремимся облегчить ее. Обязуемся сделать все, чтобы каждый беженец ощущал себя здесь, в Ингушетии, как дома. Это наша человеческая обязанность», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, что жители республики собрали более 180 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Она переправляется специальными бортами МЧС России.

Также регион принял около 100 беженцев из Палестины, которым оказывается всевозможная поддержка.