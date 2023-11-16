Следком

С начала года в Ингушетии раскрыто 57 преступлений прошлых лет

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С начала текущего года в Ингушетии следственным органам удалось раскрыть 57 преступлений, совершенных в прошлые годы по 9 уголовным делам, из которых 25 преступлений тяжкой и особо тяжкой категории.

Об этом было сообщено на заседании межведомственной постоянно действующей аналитической группы под председательством исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по республике Шамиля Котиева.

Отмечалось, что направлено в суд для рассмотрения по существу 6 уголовных дел, производство предварительного следствия по 3 уголовным делам прекращено в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого.

«Остаток нераскрытых преступлений, предварительное следствие по которым ранее было приостановлено, неуклонно снижается, значительно улучшены качественные и количественные показатели работы по данному направлению деятельности. Раскрытие преступлений данной категории, а также обвинительные приговоры в судах способствуют укоренению в сознании граждан принципа неотвратимости наказания за совершенные преступления», — отметили в пресс-службе ведомства.

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