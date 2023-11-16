С начала года в Ингушетии раскрыто 57 преступлений прошлых лет

Об этом было сообщено на заседании межведомственной постоянно действующей аналитической группы под председательством исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по республике Шамиля Котиева.

Отмечалось, что направлено в суд для рассмотрения по существу 6 уголовных дел, производство предварительного следствия по 3 уголовным делам прекращено в связи со смертью подозреваемого или обвиняемого.

«Остаток нераскрытых преступлений, предварительное следствие по которым ранее было приостановлено, неуклонно снижается, значительно улучшены качественные и количественные показатели работы по данному направлению деятельности. Раскрытие преступлений данной категории, а также обвинительные приговоры в судах способствуют укоренению в сознании граждан принципа неотвратимости наказания за совершенные преступления», — отметили в пресс-службе ведомства.