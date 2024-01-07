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С Рождеством поздравил православных жителей региона Глава Ингушетии

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Покровская церковь в городе Сунжа Ингушетии

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил православных жителей региона со светлым праздником — Рождеством Христовым.

«На протяжении многих веков он является олицетворением православных истин и добродетелей, ставших неотъемлемой частью духовного и культурного наследия России», — отметил руководитель республики в своем обращении.

По его словам, эта христианская традиция передается из поколения в поколение и играет огромную роль в духовно-нравственном воспитании граждан и укреплении нравственных устоев общества и межконфессионального согласия.

«Рождество всегда отмечается добрыми делами и поступками, следование которым облагораживает людей, укрепляет общественные и семейные устои. Пусть эти праздничные торжества принесут православным христианам радость и уверенность в завтрашнем дне, благополучие и процветание», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

Напомним, что церковь глубоко почитает Рождество Христово. Этот праздник занимает второе место по важности после Пасхи.

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