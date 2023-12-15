Кража

С участием несовершеннолетнего из магазина в Ингушетии похитили 65 тыс. рублей

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Похитивших из магазина 65 тыс. рублей двоих жителей республики, в том числе несовершеннолетнего, задержали полицейские, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального МВД.

В ходе выезда следственно-оперативной группы ОМВД России по Назрани после сообщения о краже установлено, что злоумышленники, отжав отверткой раму пластикового окна, проникли в помещение продуктового магазина. Их задержали по горячим следам и изъяли похищенные деньги.

В отношении одного из задержанных возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158 УК России, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Второй 13-летний участник деяния не может быть привлечен к уголовной ответственности в силу возраста.

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