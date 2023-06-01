Профилактика терроризма

С юными спортсменами Сунженского района Ингушетии провели беседу по профилактике экстремизма

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С воспитанниками ФОК сельского поселения Нестеровское провели профилактическую беседу на тему «Противодействие терроризму и экстремизму, профилактика наркомании и правонарушений несовершеннолетними».

Как сообщили в администрации Сунженского района, юным спортсменам объяснили, что молодежный экстремизм и терроризм выражается в пренебрежении к действующим в обществе правилам поведения, к закону, в участии в неформальных молодежных объединениях противоправного характера, распространении идей, которые передаются в основном через социальные сети.

Отмечается, что ребята задавали интересующие их вопросы, на которые получили исчерпывающие ответы.

Спикеры пожелали ребятам успехов в учебе, а также рекомендовали быть бдительными и осмотрительными. При общении в социальных сетях не компрометировать себя, размещая на своих страницах материалы, способные возбудить ненависть либо вражду по отношению к другим людям, а также не оставлять комментариев, оправдывающих действия наркоманов, экстремистов и террористов.

 

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