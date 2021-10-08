Самая дорогая ипотека в СКФО оказалась в Ингушетии
Ингушетия вошла в тройку регионов с самой дорогой ипотекой в России в 2021 году. На первом месте оказался Севастополь, где средняя стоимость кредита составила 8,77% годовых, далее Ингушетия — 8,43% и Чечня — 8,28%, сообщили в пресс-службе Центробанка России.
«Кроме них в десятку регионов с самой дорогой ипотекой вошли Краснодарский край (8,12%), Тыва (8,1%), Дагестан и Крым (по 8,08%), Самарская область и Москва (по 8,06%). Десятое место разделили Кемеровская область и Калмыкия, жители которых могли взять ипотеку под 8,01% годовых. Самый дешевый кредит на жилье в стране можно было взять в Сахалинской области: ставка составляла 6,31% годовых», — говорится в сообщении.
Также в тройку регионов с самой недорогой ипотекой вошли Приморский край (6,51%) и Якутия (6,53%).