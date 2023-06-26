Деловая и образовательная площадка объединила более тысячи предпринимателей Юга России и Северного Кавказа, которые вместе с федеральными и региональными бизнес-экспертами изучили опыт эффективного использования маркетинговых, цифровых и финансовых инструментов Сбербанка для акселерации бизнеса в индустрии гостеприимства.

В качестве примера возможностей успешного продвижения в одном из наиболее интересных трендовых направлений сферы отдыха — экотуризме, были рассмотрены два южных кейса — растущая сеть экоотелей «Ниагара», а также динамично развивающиеся глэмпинг-проекты «Дзен Поляна» и «Счастье в горах».

Туризм в прямом смысле слова — экономика впечатлений. Именно поэтому здесь первостепенное значение имеет современная рекреационная инфраструктура, учитывающая потребности гостей в комфортном размещении, сервисе, экскурсионных маршрутах, событийных мероприятиях.

Сбербанк, как активный участник нацпроекта «Туризм», сегодня предлагает предпринимателям не только инвестиции, цифровые решения, образовательные программы и консалтинг, но и уникальную комплексную поддержку. Аналитика Сбера о динамике турпотоков и профиле отдыхающих дает возможность бизнесу моделировать события, определять и корректировать эффективность тех или иных концепций дальнейшего роста.

Ирина Ткаченко, заместитель Председателя Юго-Западного банка Сбербанка:

«Формат регулярных бизнес-разборов отраслевых кейсов уже доказал, что, применяя полученные здесь знания и экспертизу, малый бизнес Юга России и Северного Кавказа затем увеличивает прибыль от своей деятельности в среднем в 1,5-2 раза. Это же верно и в отношении предпринимательства в туристической сфере, развитие которого является для Сбера одной из ключевых задач.

Индустрия гостеприимства, стимулирование внутреннего туризма — сегодня в фокусе нашей работы. Юго-Западный банк помогает уже более чем 18 тысячам предпринимателей отрасли создавать рестораны высокой кухни или небольшие семейные кафе, пятизвёздочные отели, комфортные гостиницы и экоглэмпинги, новые развлекательные площадки, разрабатывать направления путешествий. На эти цели только с начала 2023 года мы предоставили малому бизнесу Юга России и Северного Кавказа финансовую поддержку более чем на 550 млн рублей. А суммарно прокредитовали малый бизнес в этом году на 74,4 млрд рублей».

Предприниматель Виталий Осипов занимается бизнесом уже более 20 лет. Открыл 48 компаний в самых разных отраслях и направлениях. Несколько лет назад заинтересовался развитием внутреннего туризма и решил создать сеть экоотелей, а первой локацией выбрал Сочи. Проект оказался успешным. Сейчас Виталий планирует открытие сети отелей на Северном Кавказе и в других регионах России с объёмом инвестиций до 350 млн рублей на каждый отель.

Основатель ещё одной сети глэмпинг-отелей Вадим Палий начинал свой путь с частной массажной практики и «вырастил» бизнес до 25 салонов по всей стране. Несколько лет назад он переехал в Красную Поляну, где решил вместе с партнерами войти в туристическую отрасль и построить эко-отель. В 2022 году глэмпинг и спа-комплекс начали работу и стали очень востребованными.