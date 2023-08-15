Приговор

Сбившему насмерть пешехода водителю в Ингушетии вынесли приговор

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В смертельном дорожно-транспортном происшествии признан виновным 36-летний житель Ингушетии, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Установлено, что 8 марта прошлого года в Назрани мужчина, находясь в состоянии опьянения сильнодействующими веществами, управлял технически исправным автомобилем Lada Kalina. Двигаясь к железнодорожному переезду по улице Московская он совершил наезд на пешехода 1960 года рождения. Пожилой человек получил тяжкие телесные повреждения и в тот же день скончался в больнице.

Магасский районный суд, с учетом наличия на иждивении 5-х несовершеннолетних детей, назначил фигуранту наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Он также лишен права управлять ТС на 3 года.

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