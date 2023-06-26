Сборная Ингушетии по боксу завоевала 44 медали в Ессентуках

Соревнования проходили в спортивном центре боевых искусств «Уран», более 200 боксёров из регионов СКФО и ЮФО состязались в нескольких возрастных категориях. Сборную команду Ингушетии представляли спортсмены из различных спортивных школ и клубов республики.

Несмотря на жесткую конкуренцию, по итогам соревнований боксеры региона стали обладателями тридцати золотых и четырнадцати серебряных медалей. В неофициальном командном зачёте турнира это лучший результат.

По информации Федерации бокса региона, победителями соревнований стали Хамчиев Магомед-Башир, Ахильгов Самир, Илиев Ахмед, Цокиев Ахмед, Коригов Муслим, Фаргиев Хамзат, Цокиев Адам, Коригов Ахмед, Белхароев Ибрагим, Гарданов Мансур, Даурбеков Мухаммад, Гарданов Бембулат, Батыров Билял, Накастхоев Ахмед, Оздоев Имран, Кодзоев Рахим, Аушев Абубакар, Газгиреев Абдулла, Шаулиев Абубакр, Оздоев Абдуллах, Тутаев Магомед-Амин, Гагиев Рашид, Медов Адам, Дарсигов Сулейман, Темурзиев Тимур, Мужахоев Абдул-Малик, Буражев Джабраил, Мержоев Абдул-Малик, Тутаев Абдул-Малик, Яндиев Муслим.

Серебряные медали завоевали Катиев Зубейр, Батыров Абдула, Картоев Асхаб, Белхароев Саид-Ахмед, Долтмурзиев Магомед, Галаев Магомед-Тагир, Гандалоев Абубакар, Леймоев Мовсар, Оздоев Руслан, Султыгов Мухаммад-Басир, Темурзиев Назар, Цолоев Ибрагим, Килоев Абдул-Гапур, Дзортов Илез.

Спортсменов подготовили тренеры Чахкиев Ислам, Ахильгов Султан, Булгучев Магомед, Илиев Исмаил, Ансар Амир, Жандаров Ахмед, Местоев Макшарип, Жандаров Абдул-Малик, Шанхоев Беслан.