Сборная Ингушетии по дзюдо завоевала 12 медалей на домашнем первенстве СКФО

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, в соревнованиях приняли участие 543 дзюдоиста из всех регионов Северного Кавказа.

Ингушские спортсмены завоевали золотые медали в четырех весовых категориях, а также пять серебряных и три бронзовые награды. Так, победителями первенства стали Цечоев Джамалейл (46 кг), Парчиев Абдуллах (66 кг), Цечоев Ислам (73 кг), Богатырев Ислам (90 кг).

На вторую ступеньку пьедестала поднялись Эсмурзиев Рамзан (46 кг), Боков Адам (55 кг), Талдиев Мухаммад (60 кг), Цечоев Ибрагим (66 кг), Муталиев Мухаммед (81 кг).

Бронзовыми призерами турнира стали Мужухоев Ислам (50 кг), Мациев Ризван (50 кг), Камурзоев Ахмед (66 кг). Кроме того, два ингушских дзюдоиста — Котиев Муслим и Оздоев Ахмед — заняли 5-е места в своих весовых категориях.

Отмечается, что все спортсмены, занявшие с первых по пятые места на прошедшем турнире, получают путевку на первенство России по дзюдо до 18 лет, которое пройдёт в ноябре текущего года в Барнауле.