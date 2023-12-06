Сборная Ингушетии по кикбоксингу выразила благодарность за поддержку жителю Перми Рустаму Кодзоеву

Отмечается, что на протяжении всего времени проведения соревнований Рустам поддерживал ингушских ребят, организовывал для них досуг, обеспечивал всем необходимым.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, Рустам Магометович Кодзоев, уроженец сельского поселения Кантышево, имеет прямое отношение к спорту, он дзюдоист, чемпион России, чемпион Европы среди юниоров, мастер спорта России международного класса.

«Вы своими делами показываете хороший пример», — обратились к Кодзоеву тренеры спортсменов.

Напомним, ингушские кикбоксеры завоевали 5 призовых мест на чемпионате России среди старших, 4 из которых спортсмены ДЮСШ Кантышево: одно первое, второе и два третьих места. Ислама Муталиева, Ахмеда Богатырева и Сулеймана Чапанова включат в основной состав сборной России по кикбоксингу. Всего из Ингушетии в Перми было 9 спортсменов.