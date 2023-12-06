Кикбоксинг

Сборная Ингушетии по кикбоксингу выразила благодарность за поддержку жителю Перми Рустаму Кодзоеву

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Сборная Ингушетии по кикбоксингу выразила благодарность Рустаму Кодзоеву, проживающему в Перми, за оказанную поддержку спортсменам из республики во время прохождения чемпионата России в этом городе.

Отмечается, что на протяжении всего времени проведения соревнований Рустам поддерживал ингушских ребят, организовывал для них досуг, обеспечивал всем необходимым.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Назрановского района, Рустам Магометович Кодзоев, уроженец сельского поселения Кантышево, имеет прямое отношение к спорту, он дзюдоист, чемпион России, чемпион Европы среди юниоров, мастер спорта России международного класса.

«Вы своими делами показываете хороший пример», — обратились к Кодзоеву тренеры спортсменов.

Напомним, ингушские кикбоксеры завоевали 5 призовых мест на чемпионате России среди старших, 4 из которых спортсмены ДЮСШ Кантышево: одно первое, второе и два третьих места. Ислама Муталиева, Ахмеда Богатырева и Сулеймана Чапанова включат в основной состав сборной России по кикбоксингу. Всего из Ингушетии в Перми было 9 спортсменов.

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