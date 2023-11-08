Сборная Ингушетии по вольной борьбе примет участие в международных соревнованиях в Хасавюрте

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, турнир пройдет с 9 по 13 ноября в Хасавюрте (Республика Дагестан). В состязаниях примут участие более 200 сильнейших спортсменов из регионов России и других стран.

Отмечается, что Ингушетию на международных соревнованиях памяти Шамиля Умаханова представят Баймурзиев Ибрагим (57 кг), Джандаров Магомед (70 кг), Сурхоев Магомед (74 кг), Белхороев Руслан (97 кг), Акиев Адам (70 кг), Гелисханов Абдула (70 кг), Гагиев Адам (92 кг).