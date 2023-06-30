Сборная Ингушетии вылетела в Якутск на международные соревнования по вольной борьбе

Как сообщили в Федерации спортивной борьбы республики, соревнования будут проходить с 4 по 7 июля.

Ингушетию на турнире в Якутске представят спортсмены клуба «Чингиз» Полонкоев Алихан, Чаниев Зелимхан, Полонкоев Ислам и представитель клуба «Вольник» Чаниев Шамиль.

Отмечается, что вместе с командой на состязания выехал тренер Чербижев Адам.