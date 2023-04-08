Прокуратура

Сельские чиновники в Ингушетии 10 лет назад незаконно выдали три земельных участка

0

Прокуратура Назрановского района республики выявила, что чиновники администрации сельского поселения Барсуки, превысив свои полномочия, в 2012-2013 годах незаконно выдали 3 гражданам земельные участки, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе надзорного ведомства.

Подозреваемые, не имея каких-либо подтверждающих документов, направили в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по региону письма, подтверждая факт выдачи участков.

Между тем, поскольку государственная собственность на указанные земли не была разграничена, право распоряжаться ими имела только администрация Назрановского района. Муниципалитету причинен ущерб на сумму 1,2 млн рублей.

По результатам проверки в следственные органы направлен материал для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 2 ст.292, ч. 2 ст. 286 и ч.4 ст. 159 УК России (служебный подлог, превышение должностных полномочий, мошенничество в особо крупном размере).

Принятие законного и обоснованного процессуального решения по данному факту находится на контроле прокурора района.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Правоохранители Ингушетии выявили хищение более 3 млн рублей бюджетных средств
В домовладении жителя Ингушетии обнаружен схрон с оружием и боеприпасами
По дорожному нацпроекту в Ингушетии досрочно завершен капремонт трех объектов
Оперштаб подтвердил задержание второго участника бандгруппы, причастной к обстрелам полицейских в Ингушетии
Глава Ингушетии призвал жителей региона принять участие в конкурсе «Лидеры России»
Инфекционное отделение на 60 коек ДРКБ в Ингушетии сдадут в конце года
Пять проектов представит Ингушетия на первой Кавказской инвестиционной выставке на 14,5 млрд руб.
Лидером разыскиваемой в Ингушетии бандгруппы может быть уроженец Малгобека
Региональное отделение Госфонда поддержки ветеранов СВО создадут в Ингушетии
В Ингушетии жителя Вологды приговорили к пяти годам колонии за наркотики
В Ингушском университете прошел турнир по волейболу среди девушек

Главное

Яндекс.Метрика

 