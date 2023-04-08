Сельские чиновники в Ингушетии 10 лет назад незаконно выдали три земельных участка

Подозреваемые, не имея каких-либо подтверждающих документов, направили в управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по региону письма, подтверждая факт выдачи участков.

Между тем, поскольку государственная собственность на указанные земли не была разграничена, право распоряжаться ими имела только администрация Назрановского района. Муниципалитету причинен ущерб на сумму 1,2 млн рублей.

По результатам проверки в следственные органы направлен материал для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц по ч. 2 ст.292, ч. 2 ст. 286 и ч.4 ст. 159 УК России (служебный подлог, превышение должностных полномочий, мошенничество в особо крупном размере).

Принятие законного и обоснованного процессуального решения по данному факту находится на контроле прокурора района.